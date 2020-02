Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem HSV, dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Nürnberg

Der FC Erzgebirge Aue strebt beim VfB Stuttgart seinen zweiten Auswärtssieg in der laufenden Saison an. Trainer Dirk Schuster sieht seine Mannschaft allerdings in der klaren Außenseiterrolle. "Der VfB hat den besten Kader der Liga und in vorderster Reihe mit Hamadi Al Ghaddioui sowie Mario Gomez zwei Stürmer, die brutal kalt vor dem Tor sind und wenig Chancen brauchen", sagte Schuster. Nach dem ersten Zweitligasieg in diesem Jahr will der 1. FC Nürnberg nachlegen. Die Franken treten beim starken Aufsteiger VfL Osnabrück an. "Wir werden alles daran setzen, den zweiten Sieg in Folge zu holen, auch um die Situation weiter zu entspannen", sagte Trainer Jens Keller.