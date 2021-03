Zweitligakonferenz im Liveticker: Karlsruhe trifft auf Braunschweig, Nürnberg empfängt Osnabrück

Der Karlsruher SC will mit einem Sieg über Eintracht Braunschweig am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) den Anschluss an die Aufstiegsplätze der 2. Bundesliga wahren. Im heimischen Stadion taten sich die Badener zuletzt aber schwer. In den vergangenen drei Partien im Wildpark blieben sie ohne eigenen Treffer, insgesamt haben sie nur vier ihrer bisherigen zwölf Heimspiele in dieser Saison gewonnen.

Trainer Robert Klauß vom 1. FC Nürnberg möchte die Bedeutung des Heimspiels gegen den VfL Osnabrück nicht überhöhen. Natürlich kenne man die Tabelle, sagte Klauß mit Blick auf die brisante Lage im Abstiegskampf der 2. Liga. Die Osnabrücker treten nach zuletzt neun Niederlagen am Stück im Max-Morlock-Stadion mit einem neuen Coach an. Ex-Profi Markus Feldhoff soll die Mannschaft wieder flott machen.