Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Karlsruhe, Osnabrück, Nürnberg und St. Pauli

Der Karlsruher SC strebt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) seinen fünften Sieg in Serie an. Gegner der Mannschaft von Trainer Christian Eichner ist Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. Der KSC ist bisher ein Überraschungsteam der 2. Liga und steht aufgrund seiner Erfolgsserie nach zehn Spieltagen dicht hinter den Aufstiegsplätzen. Der VfL Osnabrück hofft im Niedersachsen-Duell bei Eintracht Braunschweig trotz einiger Personalprobleme auf drei Punkte.

Eine Portion Ungewissheit verspürt Nürnbergs Trainer Robert Klauß vor dem Nachbarschaftsduell gegen Schlusslicht Würzburger Kickers. Denn der "Club" muss mit der Favoritenrolle klarkommen. "Wir sind das erste Mal in dieser Saison auf dem Papier Favorit", konstatierte Klauß. Der FC St. Pauli steht derweil schon früh in der Saison stark unter Druck. Der Tabellenvorletzte benötigt gegen den FC Erzgebirge Aue dringend einen Sieg, um an die Nicht-Abstiegsplätze heranzurücken.