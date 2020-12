Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Kiel gegen Bochum und Düsseldorf gegen Darmstadt

Top-Spiel um Platz eins in der 2. Bundesliga: Holstein Kiel erwartet im Kampf um die Spitze den VfL Bochum. Zudem trifft im Traditionsduell Fortuna Düsseldorf auf den SV Darmstadt. Verfolgt die Partien am Freitagabend in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.