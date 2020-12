Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Holstein Kiel, Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Nürnberg

Der FC St. Pauli will gegen den Bundesligaabsteiger Fortuna Düsseldorf den zweiten Saisonsieg erringen und so für einen versöhnlichen Jahresabschluss sorgen. Die Hamburger haben in der laufenden Saison erst acht Punkte geholt und stehen auf dem 17. Tabellenplatz. Düsseldorf hat die letzten drei Spiele gewonnen. Der einzige Sieg der Kiezkicker liegt hingegen bereits zwölf Wochen zurück. Im dritten Spiel des Tages bekommt es

Das letzte Spiel des Zweitliga-Jahres bestreitet übrigens der Hamburger SV: Die Rothosen sind am Montag beim Karlsruher SC (20.30 Uhr/Sky) zu Gast. Nach der Partie müssen die HSV-Profis nur noch einen Corona-Test am Dienstag absolvieren und gehen dann in den Kurzurlaub. Am 27. Dezember steht schon der nächste Corona-Test im Volksparkstadion an, informierte der HSV am Freitag. Einen Tag später startet die Trainingsvorbereitung auf das erste Spiel des neuen Jahres: Am 3. Januar erwarten die Hamburger Jahn Regensburg.