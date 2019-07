Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Kiel, Osnabrück und Heidenheim

Holstein Kiel startet am Samstag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) als erster der drei Vereine aus dem hohen Norden in die neue Saison der 2. Bundesliga. Im Holstein-Stadion ist der SV Sandhausen zu Gast. "Die Mannschaft ist schnell zusammengewachsen und wir haben in der Vorbereitung viele Tore gegen höherklassige Mannschaften erzielt", sagt Sandhausen-Coach Uwe Koschinat. Der Gast hat elf neue Spieler geholt, elf Spieler sind gegangen.