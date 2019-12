Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Nürnberg gegen Dresden und Karlsruhe gegen Wiesbaden

Krisenverein 1. FC Nürnberg hofft im Kellerduell der 2. Bundesliga gegen Schlusslicht Dynamo Dresden auf ein Ende seiner Negativserie. Die Franken warten seit mittlerweile neun Zweitligaspielen auf einen Sieg. Seine Mannschaft müsse "absolute Besessenheit" zeigen, forderte Trainer Jens Keller vor der Partie des Tabellen-16. am Freitag (18.30 Uhr). Der Nachfolger von Damir Canadi hat in seinen vier Spielen als "Club"-Coach noch keinen Dreier holen können.

Der SV Wehen Wiesbaden hofft auf das dringend benötigte Erfolgserlebnis beim Mitaufsteiger Karlsruher SC. Das Hinspiel gegen den KSC hatte das Team von Trainer Rüdiger Rehm mit 1:2 verloren. Mit einem Sieg am Freitag könnten die Gäste den Gegner wieder in den Abstiegskampf herunterziehen. "Wir müssen diese Chance am Freitagabend nutzen. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte für uns", betonte Rehm.