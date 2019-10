Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem 1. FC Nürnberg, FC St. Pauli und Greuther Fürth

Der SSV Jahn Regensburg geht unterstützt von vielen mitreisenden Fans mit einem klaren Ziel in das Derby beim 1. FC Nürnberg. Die Oberpfälzer wollen auch nach dem Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr) in der Tabelle weiterhin vor den Franken stehen. "Es wäre schön, wenn wir was mitnehmen könnten", sagte Abwehrspieler Marcel Correia.