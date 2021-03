Zweitliga-Konferenz im Liveticker: Paderborn trifft auf Darmstadt, Würzburg empfängt Heidenheim

Für den SV Darmstadt geht der Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) beim SC Paderborn weiter. Aktuell verzeichnen die Lilien noch einen Vier-Punkte-Vorsprung auf den Relegations- sowie ersten direkten Abstiegsplatz. "Wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren und die Defensivarbeit in den Vordergrund stellen. Ich erwarte, dass wir gegen Paderborn alles gnadenlos wegverteidigen. Wir müssen alles dafür tun, dass wir so wenig Torchancen wie möglich zulassen", sagte SVD-Trainer Markus Anfang. Die Ostwestfalen stecken aktuell mit 31 Punkten im Tabellenmittelfeld fest.

Schlusslicht Würzburger Kickers will sich mit seiner jüngsten Erfolgsserie im eigenen Stadion an die rettenden Plätze in der 2. Bundesliga herankämpfen. "Da wollen wir weitermachen", kündigte Trainer Bernhard Trares mit Blick auf zwei Heimsiege nacheinander und zuletzt vier ungeschlagene Partien am heimischen Dallenberg an. Die Würzburger liegen sechs Punkte hinter Relegationsrang 16 und empfangen den formstarken 1. FC Heidenheim.