Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem SC Paderborn, FC St. Pauli und VfL Osnabrück

Die beiden Interimstrainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits könnten beim Zweitligisten SV Sandhausen zur langfristigen Lösung werden. "Es ist alles möglich. Das Duo genießt das vollste Vertrauen", sagte Sandhausens Sportchef Mikayil Kabaca am Donnerstag. "In erster Linie beschäftigen wir uns mit dem Spiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim SC Paderborn, aber es wäre natürlich fatal, wenn wir nicht unsere Hausaufgaben machen würden." Gerade auswärts hat Sandhausen in dieser Saison jedoch große Probleme. Mit einer Niederlage in Paderborn würde der SVS den vereinsinternen Negativrekord von sechs Auswärtspleiten nacheinander einstellen.

Anzeige

Trotz seiner Serie von fünf Siegen aus den vergangenen sechs Spielen wiegt sich der FC St. Pauli vor dem Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 noch längst nicht in Sicherheit. "Alle, die nicht um den Aufstieg mitspielen, orientieren sich nach unten und sehen zu, dass sie frühmöglichst gerettet sind", sagte Coach Timo Schultz. Der FC St. Pauli liegt gleichauf mit den Darmstädtern (beide 25 Punkte) und damit sieben Zähler über dem Relegationsrang. Beide Teams trennt nur ein Treffer in der Tordifferenz.