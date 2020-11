Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC St. Pauli, SV Darmstadt und VfL Osnabrück

Vor dem Zweitliga-Topspiel am Montag zwischen Holstein Kiel und dem Hamburger SV stehen noch drei Partien am Sonntag an. Der FC St. Pauli trifft auf den Karlsruher SC, der SV Darmstadt erwartet den SC Paderborn und der VfL Osnabrück gastiert bei Jahn Regensburg. Verfolgt die Begegnungen in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.