Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit St. Pauli gegen Dresden und Heidenheim gegen Nürnberg

Der FC St. Pauli will sich am Freitag (18.30 Uhr) mit einem Sieg im Heimspiel gegen Dynamo Dresden von den Abstiegsplätzen der 2. Bundesliga entfernen. Die Hamburger stehen mit 22 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz und haben lediglich einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang. Die Gäste reisen als Tabellenletzte nach Hamburg und haben vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. In der Hinrunde trennten sich beide Teams 3:3, nachdem die Hamburger zunächst mit 3:0 in Führung lagen. Dresden wird seit Dezember von Markus Kauczinski trainiert, der bis April 2019 noch Trainer von St. Pauli war und dann durch Luhukay ersetzt wurde.