Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit St. Pauli gegen Osnabrück und Darmstadt gegen Braunschweig

Nach zuletzt zwei deftigen Niederlagen hofft der SV Darmstadt 98 auf eine Wende gegen Eintracht Braunschweig. "Wir müssen eine Stabilität in unser Spiel bekommen. Und wir dürfen nicht so viele individuelle Fehler machen", forderte Trainer Markus Anfang am Mittwoch bei der Pressekonferenz des Tabellen-14. der 2. Bundesliga. "Mit diesen Fehlern haben wir die Gegner in den letzten Spielen eingeladen, Tore zu schießen."