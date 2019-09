Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC St. Pauli, Holstein Kiel und Dynamo Dresden

Uwe Koschinat, Trainer des SV Sandhausen, fordert von seinem Team in der Partie beim FC St. Pauli am Sonntag (13.30 Uhr) eine deutliche Steigerung im Vergleich zum glücklichen Remis in Bochum. „Eine solche Leistung wird dauerhaft nicht reichen, um in der 2. Liga zu punkten“, sagte der Coach.