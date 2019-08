Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem VfB Stuttgart, Arminia Bielefeld und Hannover 96

Trainer Jos Luhukay vom FC St. Pauli erwartet am Samstag ein schweres Spiel bei Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart. "Wir spielen für mich morgen gegen die beste Mannschaft der Liga. Nicht nur in der ersten Elf, sondern auch in der Breite sind sie am stärksten aufgestellt. Im Umkehrschluss wird das für uns eine sehr schwere Aufgabe", sagte der 56-Jährige.