Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem VfB Stuttgart, VfL Bochum und Hannover 96

Der VfB Stuttgart will mit einem Sieg gegen Holstein Kiel zurück an die Tabellenspitze der 2. Liga. Zudem trifft Hannover 96 auf den VfL Osnabrück, der VfL Bochum erwartet den Karlsruher SC. Verfolgt die Partien am Sonntagmittag in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.