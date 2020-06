Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem VfB Stuttgart, Hannover 96 und dem VfL Bochum

Der VfB Stuttgart will im Heimspiel gegen den SV Sandhausen einen direkten Aufstiegsplatz in der 2. Bundesliga zurückerobern. Mit einem Sieg am Mittwochabend (18.30 Uhr/Sky) würden die Schwaben den Tabellenzweiten Hamburger SV wieder überflügeln und sich für den Saison-Endspurt in eine gute Ausgangsposition bringen. Gegner Sandhausen ist seit fünf Partien unbesiegt.