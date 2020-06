Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem VfB Stuttgart, Hannover 96 und Karlsruher SC

Osnabrück-Trainer Daniel Thioune setzt vor dem Duell beim Aufstiegsaspiranten VfB Stuttgart am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auf die Rolle des Außenseiters. "Wir mögen Klein gegen Groß", sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten am Freitag. "Wir haben auch in Bielefeld gezeigt, dass wir das können." Nach der Coronavirus-Pause hatte der VfL ein spätes 1:1 beim Tabellenführer aus Bielefeld erkämpft.

Nach zuletzt drei sieglosen Spielen will der FC Erzgebirge Aue seinen Abwärtstrend stoppen. Die Sachsen treffen auf Abstiegskandidat Karlsruher SC. "Wir haben uns zuletzt in Heidenheim für den Aufwand mit fast 119 gelaufenen Kilometern nicht belohnt. Jetzt soll es einen Umbruch geben, so dass wir wieder in die Erfolgsspur kommen", sagte Trainer Dirk Schuster auf der Video-Pressekonferenz.