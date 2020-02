Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem VfB Stuttgart, Hannover 96 und Holstein Kiel

Der FC St. Pauli ist in der 2. Fußball-Bundesliga unter Druck geraten. Vor dem 20. Spieltag sind die Hamburger als Tabellenzwölfter nur noch zwei Punkte von einem direkten Aufstiegsplatz entfernt. Die Hanseaten müssen am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den Aufstiegskandidaten VfB Stuttgart punkten, um nicht noch tiefer in den Kampf um den Klassenverbleib zu geraten. "Wie Stuttgart das letzte Spiel gespielt hat, war beeindruckend", sagte der St. Pauli-Coach. "Und damit meine ich nicht nur die erste Elf, die man gegen Heidenheim gesehen hat. Die Spieler, die reinkommen, können auch noch mal eine andere Richtung mitgeben. Sie haben eine Mannschaft, die nicht umsonst da steht, wo sie steht."