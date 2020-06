Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem VfB Stuttgart, Hannover 96 und FC St. Pauli

Unter erheblichem Druck stehen sich der Karlsruher SC und der VfB Stuttgart am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Zweitliga-Derby gegenüber. Beide Rivalen brauchen im Saisonendspurt unbedingt Punkte. Der VfB von Trainer Pellegrino Matarazzo will mit einem Sieg wieder auf den direkten Aufstiegsrang vorrücken. Aufgrund des Erfolgs des Hamburger SV in Dresden am Freitagabend waren die Schwaben auf den Relegationsplatz abgerutscht.