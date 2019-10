Zweitliga-Konferenz im Liveticker: Stuttgart trifft auf Wehen, Darmstadt empfängt Karlsruhe

Den VfB Stuttgart und den SV Wehen Wiesbaden trennen Welten - nicht nur in der Tabelle der 2. Bundesliga. Wenn der Tabellenführer am Freitagabend (18.30 Uhr) den Tabellenletzten empfängt, kommt es zu einem Duell der Gegensätze. "Wir sind der Favorit, aber Vergleiche mag ich nicht", sagte VfB-Trainer Tim Walter vor dem Spiel.

Der Karlsruher SC kann seinen Tabellenplatz im Mittelfeld stabilisieren. Die Badener treten beim Drittletzten SV Darmstadt 98 an. Der KSC ist seit drei Partien ungeschlagen und könnte sich mit einem Erfolg in Darmstadt bereits früh in der Saison ein ordentliches Polster vor den Abstiegsrängen verschaffen.