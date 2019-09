Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem VfB Stuttgart, 1. FC Nürnberg und Arminia Bielefeld

Der VfB Stuttgart will mit einem weiteren Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth am Samstag (13 Uhr) die Tabellenführung der 2. Bundesliga verteidigen. "Wir wissen genau, dass wir aufpassen müssen. Trotzdem sind wir selbstbewusst genug, dass wir ausschließlich auf uns schauen", sagte VfB-Trainer Tim Walter. Arminia Bielfeld will mit einem Sieg beim SV Wehen Wiesbaden oben dranbleiben.

Der Karlsruher SC trifftauf einen weiteren Ex-Klub seines Trainers Alois Schwartz. Eine Woche nach dem 1:0-Sieg gegen dem SV Sandhausen wollen die Badener beim Absteiger 1. FC Nürnberg nachlegen. Der SV Sandhausen kann das Heimspiel gegen den VfL Bochum fast in Bestbesetzung bestreiten. Dennoch sieht sich der Trainer des Tabellensechsten im Heimspiel gegen den Vorletzten nicht unbedingt in der Favoritenrolle. "Wir tun gut daran, den VfL Bochum nicht am Tabellenstand zu messen, sondern an der Art und Weise, wie er bislang gespielt hat", sagte Uwe Koschinat.