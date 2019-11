Zweitliga-Konfernz im Liveticker mit St. Pauli gegen Bochum und Dresden gegen Wiesbaden

Nach vier sieglosen Ligaspielen hintereinander will Fußball-Zweitligist FC St. Pauli am Freitagabend (18.30 Uhr) gegen den VfL Bochum wieder ein Erfolgserlebnis verbuchen. Trainer Jos Luhukay verlangt von seiner Mannschaft dafür mehr Effektivität. In den vergangenen vier Spielen schossen die Hamburger insgesamt nur drei Tore. "Mit dem VfL Bochum kommt eine qualitativ sehr starke Mannschaft, auch wenn die Tabelle das derzeit nicht widerspiegelt. Sie haben grundsätzlich viel mehr Qualität und eine torgefährliche Mannschaft, die im oberen Bereich mitspielen kann", sagt Luhukay.

Schlusslicht Dynamo Dresden will im Abstiegs-Duell gegen den Vorletzten SV Wehen Wiesbaden seine Negativserie stoppen. Denn noch eine Pleite darf sich Trainer Cristian Fiel nach fünf Niederlagen nicht erlauben. "Ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass die Fans ein Gespür dafür haben, was hier gerade passiert", sagte Fiel und fügte an: "Das ist ein spezielles Thema, wenn du erfolgreich bist, dann tragen sie dich. Jetzt im Moment sind sie einfach enttäuscht. Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass alle hier wissen, was auf dem Spiel steht."