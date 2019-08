2. Liga im Liveticker: Der 1. FC Heidenheim empfängt Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart

Als Holger Sanwald davon hörte, dass Sven Mislintat den 1. FC Heidenheim vor Saisonbeginn als einen der Top-Favoriten auf den Bundesliga-Aufstieg bezeichnete, lachte der FCH-Vorstandsvorsitzende erst einmal. Denn nach dem erneuten Verlust wichtiger Spieler glaubt er nicht an einen solchen Status - trotz des fünften Platzes am Ende der vergangenen Saison.

Die Begründung, warum der Sportdirektor des VfB Stuttgart den schwäbischen Konkurrenten vor dem Württemberg-Duell in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr) grundsätzlich schätzt, konnte er aber nachvollziehen. Der FCH würde seit Jahren kontinuierlich arbeiten und sei als Verein sehr gefestigt, erklärte Mislintat. "Sie wissen, was sie wollen und haben einen klaren Plan."