Zweitliga-Konferenz im Liveticker: VfL Bochum, Holstein Kiel und Greuther Fürth kämpfen um den Aufstieg

Wer steigt direkt auf, wer muss in die Relegation? Beim Saisonfinale in der 2. Bundesliga (15.30 Uhr, Sky) machen der VfL Bochum, Holstein Kiel und Greuther Fürth diese Frage unter sich aus. Während Bochum (64 Punkte) im Spiel gegen den SV Sandhausen schon ein Unentschieden zur Meisterschaft reichen könnte, ist Kiel (62 Punkte) gegen Darmstadt ebenso gefordert wie Fürth (61 Punkte) gegen Düsseldorf. Keiner der drei Klubs will sich zum Abschluss einen Ausrutscher leisten und so den Umweg über die Relegation gegen den 1. FC Köln nehmen müssen.

Für die beiden Relegationsteilnehmer geht es in den kommenden Tagen schon zügig zur Sache: Am Mittwoch (18.30 Uhr) tritt der Tabellen-Dritte zunächst in Köln an, das Rückspiel steigt am Samstag (18.30 Uhr, beide Sky). Der 16. spielt am Donnerstag (18.15 Uhr) zunächst in Ingolstadt, dann am Sonntag zuhause (13.30 Uhr).