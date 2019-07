2. Liga im Liveticker: Arminia Bielefeld empfängt den FC St. Pauli

Bei Arminia Bielefeld startet für den FC St. Pauli am Montag die neue Saison in der 2. Liga (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). Beide Mannschaften gehen nach einer ordentlichen Vorbereitung mit einem guten Gefühl in die anstehende Spielzeit. „Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir müssen gemeinsam als Team verteidigen. Natürlich ist unser System noch nicht perfekt, aber wir machen Fortschritte und es greift so langsam“, erklärte Pauli-Kapitän Christopher Avevor.