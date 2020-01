Zweite Liga im Liveticker: Arminia Bielefeld trifft im Aufstiegsrennen auf den VfL Bochum

Uwe Neuhaus hat einen Traum. Der 60-Jährige will auch als Trainer noch einmal spät in die Bundesliga aufsteigen. Die Voraussetzungen dafür mit Arminia Bielefeld stehen gut vor dem Zweitliga-Neustart gegen den VfL Bochum. Verfolgt die Partie am Dienstagabend im SPORTBUZZER-Liveticker.