Zweite Liga im Liveticker: Erzgebirge Aue trifft auf Schlusslicht Würzburger Kickers

Trainer Dirk Schuster von Zweitligist FC Erzgebirge Aue will sich vor dem Heimspiel am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenletzten Würzburger Kickers weder von der Platzierung des Gegners noch vom klaren 3:0-Sieg im Hinspiel täuschen lassen. "Die Würzburger Mannschaft hat nicht mehr viel mit der zu tun, die wir am ersten Spieltag schlagen konnten. Sie sind inzwischen in der Liga angekommen und absolut konkurrenzfähig", sagte Schuster.

Anzeige

Der 53-Jährige verwies zudem auf mehrere Neuverpflichtungen der Kickers in der Winter-Transferperiode. "Die Kickers haben sich teilweise mit erfahrenen Bundesligaspielern verstärkt. Da ist Qualität dazugekommen. Uns erwartet eine brutal schwierige Aufgabe, das wird kein Selbstläufer", betonte Schuster vor seinen 50. Pflichtspiel als Aue-Trainer: "Ich hoffe, dass wir zum Jubiläum auch ein Geschenk in Form von drei Punkten bekommen."