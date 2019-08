2. Liga im Liveticker: Der FC St. Pauli empfängt Greuther Fürth

Mit weniger Getöse als vor der Saison-Premiere in Bielefeld (1:1) will Trainer Jos Luhukay mit dem FC St. Pauli ein erfolgreiches Heimdebüt in der 2. Fußball-Bundesliga feiern. Nach seiner Generalabrechnung, in der er vor wenigen Tagen Missstände in vielen Bereichen der "Komfortzone St. Pauli" öffentlich angeprangert hatte, war der Niederländer vor allem wegen des leidenschaftlich erkämpften Punktes auf der Bielefelder Alm um Deeskalation bemüht.