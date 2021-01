Zweite Liga im Liveticker: Fortuna Düsseldorf kann in Braunschweig Vereinsrekord einstellen

Zweitligist Fortuna Düsseldorf kann im Montagsspiel bei Eintracht Braunschweig (20.30 Uhr/Sky) näher an die Aufstiegsränge rutschen. Der Bundesliga-Absteiger wäre bei einem Dreier punktgleich mit dem aktuellen Dritten Holstein Kiel - die Fortuna hat aber das schwächere Torverhältnis. Einen Rekord kann das Team von Uwe Rösler aber schon jetzt einstellen.

Anzeige

Eine Serie von sechs Siegen nacheinander gab es für die Düsseldorfer in der 2. Liga bislang nur einmal vor mehr als 30 Jahren im Mai und Juni 1989 beim Aufstieg in die Bundesliga. Damals gewann das Team die letzten sechs Saisonspiele gegen SpVgg Bayreuth (4:3), Wattenscheid 09 (3:1), Kickers Offenbach (2:1), SC Freiburg (3:1), SV Meppen (4:1) und Blau-Weiß 90 (7:2). In der Oberligasaison 2003/04 schafften die Düsseldorfer ebenfalls sechs Siege am Stück.