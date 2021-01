Zweite Liga im Liveticker: Fortuna Düsseldorf trifft auf den SC Paderborn

Nach zwei Siegen zum Jahresausklang will der SC Paderborn im Montagsspiel der 2. Bundesliga seine kleine Serie fortsetzen. "Wir dürfen in dieser Liga nicht nachlassen und müssen sofort wieder in Fahrt kommen", sagte Trainer Steffen Baumgart vor dem Spiel der beiden Bundesliga-Absteiger bei Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr/Sky).

Am Mittwoch (18.30 Uhr) steht in der 2. Bundesliga bereits das nächste Spiel an - und was für eins! Der Tabellenletzte Würzburger Kickers trifft auf den Vorletzten FC St. Pauli.