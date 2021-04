Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Greuther Fürth, Nürnberg und Darmstadt 98

Greuther Fürth will in der 2. Bundesliga am Dienstag mit einem Sieg gegen Braunschweig den Aufstiegsplatz festigen. Der 1. FC Nürnberg will indes in Aue einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Gegen Darmstadt braucht der Tabellenletzte aus Würzburg indes dringend drei Punkte. Die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.