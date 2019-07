2. Liga im Liveticker: Der Hamburger SV empfängt den SV Darmstadt

Mit Daniel Heuer Fernandes als Stammtorhüter startet der Hamburger SV am Sonntag in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Am ersten Spieltag ist der SV Darmstadt zu Gast (13.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). "Ich weiß, dass Darmstadt viel Qualität mitbringt und wir gerade in der Offensive auf die Schnelligkeit aufpassen müssen", meinte Fernandes.