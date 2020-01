Zweite Liga im Liveticker: Der Hamburger SV empfängt den 1. FC Nürnberg

Der Hamburger SV und der 1. FC Nürnberg starten am Donnerstag (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) als letzte Teams in die restliche Rückrunde der 2. Bundesliga. Im Duell der einstigen Bundesligisten im Hamburger Volksparkstadion will HSV-Trainer Dieter Hecking auf dem Weg zurück in die Eliteliga einen Sieg und fordert deshalb mehr Engagement als vor der Winterpause. "Wir brauchen Spieler, die von der ersten Sekunde an wissen, worum es geht und worauf es ankommt", mahnte der Trainer. Und betonte: "Mit einer Larifari-Einstellung wirst du nichts erreichen."