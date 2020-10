Nachholspiel im Liveticker: Der Hamburger SV empfängt Erzgebirge Aue

Der Hamburger SV will die Spitzenposition in der 2. Bundesliga erneut zurückerobern. Dazu benötigt das Team von Coach Daniel Thioune am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) im Nachholspiel gegen den FC Erzgebirge Aue seinen vierten Sieg im vierten Match. Bei einem Unentschieden hätten die Hanseaten wie Tabellenführer Holstein Kiel zehn Punkte auf dem Konto, aber die um einen Treffer schlechtere Tordifferenz. "Unser Ziel lautet natürlich Heimsieg", sagte Thioune, der vor allem im Defensiv-Bereich zu Umstellungen gezwungen ist.