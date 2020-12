Zweite Liga im Liveticker: Hamburger SV will mit Sieg beim Karlsruher SC zurück auf einen Aufstiegsplatz

Der Hamburger SV beschließt mit einem Auswärtsspiel beim Karlsruher SC das Jahr in der 2. Bundesliga. Anstoß am Montagabend ist um 20.30 Uhr (Sky). Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune will mit einem Sieg drei Tage vor Weihnachten auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken und damit einen direkten Aufstiegsplatz einnehmen und den Rückstand auf Tabellenführer Holstein wieder auf zwei Punkte verkürzen.

"Wir geben in der Tabelle im Moment nicht das schlechteste Bild ab, wollen aber gerne noch ein bisschen klettern", sagte der Coach. Zuletzt war es für den KSC in der 2. Bundesliga erst steil bergauf, dann aber wieder leicht bergab gegangen. Vier Siegen folgten zwei Niederlagen. Gegner HSV zählt zu den Favoriten auf den Aufstieg, liegt in der Tabelle aber derzeit fünf Punkte hinter Spitzenreiter Holstein Kiel. Nicht zuletzt wegen der dramatisch verlorenen Bundesliga-Relegation im Juni 2015 ist das Wiedersehen mit den Hamburgern für den KSC etwas Besonderes.