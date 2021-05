Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Kiel gegen St. Pauli und Hannover gegen Darmstadt

Holstein Kiel will den Relegationsplatz in der 2. Bundesliga festigen. Die "Störche" von Trainer Ole Werner empfangen am Freitag (18.30 Uhr/Sky) den FC St. Pauli. Gelingt den Kielern ein Sieg, würden sie bis auf einen Punkt an den Tabellenzweiten SpVgg Greuther Fürth heranrücken und den Vorsprung auf den Hamburger SV auf vier Zähler ausbauen.

