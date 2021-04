Zweite Liga im Liveticker: HSV will Aufstiegsplatz gegen Darmstadt verteidigen

Der Hamburger SV empfängt am Freitag (18.30 Uhr/Sky) Darmstadt 98 und will seinen Aufstiegsplatz in der 2. Bundesliga verteidigen. Die Hamburger liegen vier Punkte hinter Spitzenreiter VfL Bochum und sind punktgleich mit dem Dritten Greuther Fürth (je 50 Zähler). Bis auf den gelbgesperrten Amadou Onana und dem weiterhin Aufbautraining absolvierenden Toni Leistner hat Trainer Daniel Thioune alle Mann an Deck.

Nach zwei verschenkten Punkten im jüngsten Spiel bei Hannover 96 (3:3) ist für die Hamburger diesmal ein Sieg Pflicht. Die Darmstädter sind zwar nur Tabellenzwölfte, haben in der Rückrunde aber genauso viele Punkte wie der HSV gesammelt: nämlich 14. "Der Tabellenplatz entscheidet nie darüber, wie eine Partie ausgeht, sondern immer die eigene Performance auf dem Platz", betonte Thioune einmal mehr.