Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem HSV, Greuther Fürth und Hannover 96

Der Hamburger SV muss endlich wieder Siege liefern, um seine Aufstiegschancen zu wahren. Gelegenheit dazu hat der Zweitligist am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim SSV Jahn Regensburg. Die Norddeutschen haben nach der 1:2-Pleite beim Abstiegskandidaten SV Sandhausen Quartier in Herzogenaurach bezogen, bevor sie in die Oberpfalz zum nächsten Gegner weiterreisten. Die Regensburger sind als Tabellen-14. noch nicht aller Abstiegssorgen ledig. Der HSV dürfte damit auf einen ähnlich engagierten Gegner wie in Sandhausen treffen. Anzeige

Greuther Fürth will indes den nächsten Schritt im Aufstiegsrennen machen und den HSV auf Distanz halten. Allerdings ist das Kleeblatt am Sonntag beim FC St. Pauli zu Gast – der besten Rückrundenmannschaft. "Wir sind sehr gelassen und wir sind sehr überzeugt in allem, was wir tun", versicherte Trainer Stefan Leitl. Unter Zugzwang ist indes weiter Trainer Kenan Kocak bei Hannover 96. Nach sieben sieglosen Spielen in Serie konnten die Niedersachsen zuletzt gegen Regensburg gewinnen. Will Kocak über die Saison hinaus im Amt bleiben, müssen weitere Siege folgen.