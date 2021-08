In der 2. Bundesliga steht am Samstag ein Fernduell um die Tabellenspitze auf dem Programm: Nur Jahn Regensburg und Karlsruhe sind mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Am Mittag tritt der KSC nun in Sandhausen an, Regensburg ist in Kiel gefordert. Zudem spielt Nürnberg gegen Düsseldorf. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.