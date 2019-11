2. Liga im Liveticker: Der Karlsruher SC duelliert sich mit Erzgebirge Aue

Zweitligist FC Erzgebirge Aue will sich vor der Länderspiel-Pause noch ein Erfolgserlebnis verschaffen. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster ist am Montag (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) beim Karlsruher SC zu Gast. Mit einem Sieg können sich die Sachsen im oberen Tabellendrittel festsetzen. "Ich erwarte ein kampfbetontes Spiel auf Augenhöhe, das kann ein heißer Tanz werden. Es gibt im Vorfeld keinen Favoriten", sagte Schuster. Den bisher letzten Sieg in Karlsruhe feierten die Auer im Dezember 2006. "Wir haben dort bislang sehr wenig geholt. Deshalb wird es Zeit, die Serie zu beenden", erklärte Kapitän Martin Männel.