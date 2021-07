Lange musste man in Darmstadt und Karlsruhe zittern: Nach mehreren Corona-Fällen bei Darmstadt 98 stand die Zweitliga-Partie beim KSC am Freitagabend (18.30 Uhr, Sky) auf der Kippe. Doch weil keine weiteren Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, gab es am Donnerstag das Okay – das Spiel kann stattfinden. Darmstadt-Trainer Thorsten Lieberknecht bringt das aber erneut in eine schwierige Situation: Wie schon am 1. Spieltag gegen Regensburg muss er den Kader wohl mit zahlreichen Nachwuchsspielern auffüllen. Während der KSC mit einem 3:1-Sieg gegen Hansa Rostock in die Saison startete, mussten sich die Lilien dem Jahn 0:2 geschlagen geben. Anzeige

Noch ohne Tor sind nach dem ersten Spieltag die Gegner der anderen Partie am Freitagabend: Der SC Paderborn spielte torlos Unentschieden in Heidenheim, Nürnberg trennte sich von Erzgebirge Aue ebenfalls 0:0. Nun peilen beide Teams den ersten Sieg an. Der Respekt auf beiden Seiten ist aber hoch: "Sie stehen defensiv sehr kompakt, haben das Zentrum gut geschlossen. Mit dem Ball sind sie sehr variabel, sie haben verschiedene Abläufe im Spiel", warnte FCN-Coach Robert Klauß. "Wir brauchen eine ähnlich stabile Leistung wie in Heidenheim und etwas mehr Mut mit dem Ball", sagte SCP-Trainer Lukas Kwasniok.

2. Liga im Liveticker: Konferenz am Freitagabend