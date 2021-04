2. Liga im Liveticker: Der HSV spielt im Nachholspiel gegen den Karlsruher SC

Der Hamburger SV steht vor einem richtungsweisenden Spiel in der 2. Bundesliga. Der Tabellendritte muss am Donnerstag (18.30 Uhr/Sky) das Nachholspiel gegen den Karlsruher SC unbedingt gewinnen, um seine Aufstiegschancen zu wahren. In der Tabelle liegt Holstein Kiel als Vierter nur einen Zähler hinter den Hanseaten, hat aber nach zweimaliger Corona-Quarantäne zwei Partien weniger als der HSV ausgetragen und könnte die Hamburger noch verdrängen. Vor dem HSV stehen der VfL Bochum und die SpVgg Greuther Fürth auf den direkten Aufstiegsplätzen.

