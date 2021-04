2. Liga im Liveticker: Der 1. FC Nürnberg empfängt Holstein Kiel zum Nachholspiel

Der Start ins Mammut-Programm ist Holstein Kiel geglückt: Am Samstag gewann man nach zweiwöchiger Quarantäne in der 2. Bundesliga in Osnabrück. Am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) steht nun mit dem Nachholspiel beim 1. FC Nürnberg das zweite von insgesamt sechs Spielen in 20 Tagen an. Und auch bei den Franken will das Team von Trainer Ole Werner gewinnen – schließlich hat man den Aufstieg in die Bundesliga noch in der eigenen Hand.

