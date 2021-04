Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Holstein Kiel, Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Heidenheim

Um den Aufstieg geht es indes auch noch für Fortuna Düsseldorf und den 1. FC Heidenheim. Beide haben sich in den letzten Wochen an die Spitzengruppe herangearbeitet und stehen nun auf Rang fünf und sechs. Düsseldorf könnte mit einem Sieg in Paderborn vorübergehend den Relegationsplatz erobern. Auch Heidenheim würde mit drei Punkten in Nürnberg am Tabellen-Dritten Hamburger SV vorbeiziehen.

Das Spitzentrio in der 2. Liga ist erst in den kommenden Tagen im Einsatz: Der Hamburger SV will am Sonntag (13.30 Uhr) in Regensburg seine Serie von drei sieglosen Spielen in Serie brechen. Greuther Fürth muss bei der besten Rückrundenmannschaft, dem FC St. Pauli, ran. Spitzenreiter VfL Bochum tritt indes erst am Montagabend (20.30 Uhr, alle Sky) beim SV Darmstadt 98 an.