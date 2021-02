Zweite Liga im Liveticker: Der SC Paderborn trifft im Nachholspiel auf den 1. FC Heidenheim

Für den 1. FC Heidenheim geht´s in der 2. Bundesliga erstmal um die Sicherung der Klasse. Mit einem Sieg beim SC Paderborn am Dienstagabend (18.30 Uhr/Sky) könnte der FCH das Polster zu den Abstiegsplätzen weiter ausbauen. Aktuell hat der Tabellenachte zwölf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. "Es ist jetzt so, dass es für vorne nicht reicht, das konnte man auch nicht erwarten. Aber für den Abstiegskampf sind wir dann auch zu gut", sagte FCH-Trainer Frank Schmidt.

Anzeige

Das Spiel in Paderborn war Anfang Februar aufgrund des starken Schneefalls in Ostwestfalen ausgefallen. Die Ostwestfalen haben bereits zwölf Zähler Rückstand auf die Aufstiegsränge. "Vor zwei Jahren hatten wir zum selben Zeitpunkt sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Hamburger SV. Am Ende sind wir aufgestiegen, der HSV nicht", sagte SCP-Trainer Steffen Baumgart.