Zweite Liga im Liveticker: Der VfB Stuttgart trifft auf den 1. FC Heidenheim

Den VfB Stuttgart und den 1. FC Heidenheim trennen in vielerlei Hinsicht Welten, aber in der Tabelle der 2. Bundesliga liegt gerade mal ein Punkt zwischen ihnen. Gewinnt der kleine Klub von der Ostalb am Mittwochabend (18.30 Uhr) beim großen schwäbischen Nachbarn, würde er also am Aufstiegsfavoriten vorbeiziehen. Sportlich scheinen die Unterschiede zwischen dem Dritten und Vierten der Tabelle aktuell also gar nicht so groß, wie sie vor allem von den finanziellen Voraussetzungen her sein müssten. Außerdem hat der FCH schon mal bewiesen, dass er dem VfB gefährlich werden kann.