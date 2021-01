Zweite Liga im Liveticker: SV Darmstadt will ersten Sieg im Jahr 2021 gegen den SV Sandhausen

Der SV Darmstadt 98 will nach bislang vier Niederlagen endlich den ersten Sieg im Jahr 2021 landen. Vor dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) sprach Trainer Markus Anfang seinen Schützlingen Mut zu. "Die Enttäuschung über zu wenig Punkte treibt uns an, es in der Rückrunde besser zu machen. Morgen haben wir dazu die erste Möglichkeit. Nur darauf konzentrieren wir uns", sagte Anfang am Dienstag. Derzeit haben die Lilien noch drei Punkte Vorsprung vor Sandhausen

