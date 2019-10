Zweite Liga im Liveticker: Der SV Sandhausen empfängt Wehen Wiesbaden

Der SV Sandhausen hat ein schmuckes Stadion mit 15.000 Plätzen, die Stadt hat etwa ebenso viele Einwohner - und war bis zum Sommer noch kleinster Standort der Zweiten Liga. Noch kleiner ist jetzt nur das hessische Wehen, die Keimzelle des Aufsteigers SV Wehen Wiesbaden. Am Montag (20.30 Uhr/ So könnt ihr das Spiel live sehen! ) treffen die beiden Teams in Sandhausen im Duell der "grauen Mäuse" aufeinander. So werden sie zumindest an großen Fußball-Standorten wahrgenommen.

Die seit drei Spielen ungeschlagenen Hessen fahren zuversichtlich nach Sandhausen, wo sie mit einem Erfolg die Rote Laterne an Dynamo Dresden weiterreichen können. Trainer Rüdiger Rehm fordert von seinem Team daher die Gier, Laufstärke und Intensität aus den siegreichen Spielen gegen Osnabrück und in Stuttgart. "Es wird intensiv und da müssen wir dagegenhalten. Wenn wir das nicht tun, werden wir dort nicht als Sieger vom Platz gehen", sagte Rehm und betonte: "Wir sind nicht in der Situation, in der wir mal schauen können, was so herauskommt. Wir müssen weiter punkten."