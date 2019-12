Zweite Liga im Liveticker: VfB Stuttgart und 1. FC Nürnberg stehen unter Zugzwang

Tim Walter wird nicht alles riskieren. Es geht für den VfB Stuttgart und seinen Trainer um enorm viel am Montagabend (20.30 Uhr/ So könnt ihr das Spiel live sehen! ) gegen den 1. FC Nürnberg, aber locken lässt der 44-Jährige sich nicht. "Ich wäre ein schlechter Trainer, wenn ich immer nur Attacke, Attacke, Attacke gehen würde", sagt Walter. Aber dass der Profifußball letztlich nur über Ergebnisse funktioniert, weiß auch er. Verlieren die Schwaben auch gegen den FCN, dürfte es im Umfeld - und für Walter - ungemütlich werden.

Brisanz birgt diese Partie schon lange vor dem Anpfiff. Denn während der VfB trotz der fünf Niederlagen aus den jüngsten sieben Zweitliga-Spielen immerhin noch Vierter ist und am Montag wieder auf den Aufstiegsrang drei vorrücken kann, gestaltet sich die Lage bei Mitabsteiger Nürnberg deutlich schlechter. Von den vergangenen sieben Partien in der 2. Fußball-Bundesliga gewannen die Franken keine. Angesichts von schon 29 Gegentoren zählen sie zu den abwehrschwächsten Teams. Der so üppig bestückten Offensive des VfB dürfte das eigentlich entgegen kommen. Aber nur eigentlich.